16 كويكبا تندفع نحو الأرض طوال هذا الأسبوع

جهينة نيوز:

اكتشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" سربا من الكويكبات يتكون من 16 كويكبا تتجه جميعها نحو الأرض هذا الأسبوع.

وقال مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) إن كوكبنا سيشهد وصول ما مجموعه 7 كويكبات، إلى مسافات قريبة من الأرض بداية من اليوم الثلاثاء 8 تشرين الاول، وستضم المجموعة الأولى كلا من 2019 TU و2019 TW1 و2019 RK و2019 TC1 و2019 SB6 و2019 TM و2019 TS.

ويزيد حجم أكبر كويكب من بين هذه المجموعة عن الهرم الأكبر من أهرامات الجيزة، بحسب مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، وعلى الرغم من أن أغلب هذه الكويكبات ستقترب من الأرض من مسافات آمنة للغاية، فمن المتوقع أن يكون أحدها قريبا للغاية من كوكبنا.

وبحسب ما ذكره مركز الدراسات، فإن هذا الكويكب سيتخطى كوكبنا من مسافة تصل إلى ما يقارب 351 ألف ميل، وهو ما يزيد قليلا عن المسافة ما بين الأرض والقمر.

وستصل المجموعة التالية من الكويكبات إلى الأرض، في وقت مبكر من صباح يوم غد الاربعاء 9 تشرين الاول، وهي 2019 TV1 و2019 TZ و2019 SL7.

وتتراوح أقطارها ما بين 29 إلى 38 مترا، وستكون هذه الكويكبات صغيرة للغاية إلا أنه قد يكون لها تأثير قاتل في حال لاصطدام.

وسيمر كل من 2019 TV1 و2019 TZ على بعد ملايين الأميال من الأرض، بينما يقترب 2019 SL7 من كوكبنا من مسافة تقدر بنحو 337 ألف ميل.

وسيعبر كويكب واحد فقط بالقرب من الأرض بتاريخ 10 تشرين الاول، والمعروف باسم 2019 SX5، وهو أكبر كويكب في المجموعة بأكملها، حيث يبلغ قطره 140 مترا.

ومن المتوقع أن يمر هذا الكويكب من مسافة تبلغ نحو 4.2 مليون ميل من الأرض.

وسيشهد تاريخ 12 تشرين الاول، زيارة أربعة كويكبات أخرى للأرض، وهي 2019 TN1 و2019 SK8 و2019 SV9 و2019 SE2 والتي تتراوح أقطارها من 25 إلى 90 مترا.

أما الكويكب الأخير الذي سيمر بالقرب من الأرض خلال هذا الأسبوع، فيسمى 2019 TT1، ويقترب هذا الكويكب، الذي يبلغ عرضه 38 مترا، من كوكبنا، في 13 تشرين الاول، على مسافة تبلغ 692 ألف ميل.

المصدر: إكسبرس