معتصم النهار يعلن اعتذاره عن فيلم أشباح أوروبا أمام هيفاء وهبي

جهينة نيوز:

أعلن الفنان معتصم اعتذاره عن دوره في فيلم أشباح أوربا عبر ستوري إنستغرام الخاص به الذي كان قد أعلن منذ فترة عن انضمامه له إلى جانب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

وبرر معتصم اعتذاره بانشغاله بتصوير الجزء الثاني من مسلسل مافيي إلى جانب فاليري أبو شقرا وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة الصباح.

وكان صناع الفيلم قد أطلقوا أمس البوستر الخاص بالفيلم” بغياب معتصم النهار عنه كما سبق واعتذر عن الفيلم الفنان المصري أحمد داوود يضاف إلى ذلك أنه تم الاعلان أيضا عن انضمام باسل خياط للعمل ولم يتبين بعد فيما أذا أكمل دوره أم لا فالبوستر يحمل صورة لثلاثة أشخاص لم تظهر وجوههم

يذكر أن فيلم أشباح أوروبا كان يحمل اسم عقد الخواجة بشكل مبدئي وقام صناع الفيلم بتغيير اسمه بسبب وجود فيلم نمصري اخر يحمل نفس الاسم من بطولة حسن الرداد