ثقل الحقيبة المدرسية يثير جدلا كبيرا.. ووزير التربية يشكل لجنة لايجاد الحلول!

جهينة نيوز:

بعد أن أثار موضوع ثقل الحقيبة المدرسية جدلاً كبيراً خاصة أن تلاميذ المرحلة الأولى يعانون من عبء الحقيبة وكثرة الكتب والدفاتر ما جعل بعض الأهالي يذهبون مع أبنائهم لحمل عنهم الحقيبة.

أصدر وزير التربية عماد موفق العزب اليوم قراراً يقضي بتشكيل لجنة، مهمتها إيجاد حلول للحد من ثقل الحقيبة المدرسية والتنسيق مع مديريتي الصحة المدرسية والتربية الرياضية في هذا المجال، وتعميم ما يتم إقراره من توصيات على المدارس الحكومية والخاصة.

"البعث ميديا" استطلعت آراء بعض التربويين حول ثقل الحقيبة الذين عزوا المشكلة إلى العدد الكبير في المقررات ومتطلبات المدرسين بتخصيص أكثر من دفتر لكل مادة، معتبرين أن الغاية الأساسية من المناهج المطورة زيادة المعارف واكتساب المهارات للطالب بدلاً من الحفظ والتلقين والكتابة أي أن المناهج المطورة تركز على الفهم لا الحفظ والكتابة فالمفروض ايجاد حلول سريعة لتخفيف الأعباء عن أبنائنا .

والجدير ذكره أن في أساليب التعليم الحديثة في العالم تقتضي أن يبقي الطالب حقيبته المدرسية في مدرسته كون البيت فقط لممارسة النشاطات وتنمية المهارات.