ظريف يبلغ نظيره التركي معارضة إيران العدوان التركي على الأراضي السورية

جهينة نيوز:

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن رفض بلاده للعدوان التركي على الأراضي السورية مجدداً التأكيد على ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها الوطنية.

وكان الجيش التركي اعتدى مساء أمس على مناطق بريف الحسكة الشمالي الشرقي مستهدفا مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية العراقية وتل طويل بريف منطقة المالكية حيث توجد نقاط لميليشيا "قسد" الانفصالية.

وشدد ظريف خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في سورية لافتاً إلى أن تطبيق اتفاق “أضنة” هو الخيار الأفضل لسورية وتركيا.