إغلاق محطتي وقود بدمشق بسبب غش البنزين

جهينة نيوز:

بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية إجراءات جديدة لضبط حالات التلاعب بمواصفات البنزين لضمان استمرارية الحفاظ على نوعيه وجودة المادة، وبحسب مصدر في زوارة النفط فقد تم الغاء التعامل مع محطتي زغلولة في الطبالة وأخرى في الميدان بسبب الغش في مادة البنزين.

وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت اجراءات جديدة لضبط حالات الغش استكمالاً لما تم اتخاذه مؤخراً في اللجنة الاقتصادية من رفع اسعار المذيبات التي تمتلك مواصفات كيميائية قريبة من مواصفات مادة البنزين والتي كان سعرها منخفض جداً مقارنة بسعر البنزين، مشيراً إلى أن أالمواد التي تم رفع سعرها هي ( نفتا خفيفة ـ نفتا محسنة ـ لولوين ـ اكزاملين ـ وايت سبرت) وهي المواد التي يتم خلطها مع البنزين في محطات الوقود ما يؤدي إلى خفض جودة المادة على حساب زيادة الكمية.