الحرس الثوري يكشف عن منظومة دفاع جوي جديدة تضرب الأهداف المتحركة

جهينة نيوز:

كشف قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، عن البدء بتصنيع منظومة دفاع جوي جديدة، حيث تشير بعض المعطيات إلى أنها قد تكون منظومة إيرانية شبيهة بمنظومة "تور إم 1".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن زادة، كشف خلال حديث متلفز مؤخرا، عن البدء بصناعة منظومة جديدة للدفاع الجوي تمتلك إمكانية ضرب الأهداف المتحركة.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم تنشر حتى الآن معلومات كثيرة بشأن هذه المنظومة الجديدة، لكن بالنظر إلى منظومات الدفاع الجوي المتميزة في العالم، نجد منظومة الدفاع الجوي الروسية القصيرة المدى من طراز "تور إم 1" و"تور إم 2" والتي من المحتمل أن تكون مماثلة لها.

وكانت إيران قد كشفت عما وصفته بمنظومة صاروخية متنقلة سطح/جو بعيدة المدى تم تصنيعها محليا.

وعرض التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات للرئيس حسن روحاني وهو يحضر مراسم الكشف عن منظومة الدفاع الجوي الصاروخي "باور-373".

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أثناء مراسم إزاحة الستار عن المنظومة الجديدة، إنها متطورة أكثر من منظومة "إس-300" وقريبة من منظومة "إس-400" الروسية. وأعلن عن المنظومة الصاروخية الجديد في اليوم الوطني للصناعة الدفاعية الإيرانية، وطوّرت طهران صناعة دفاعية كبيرة في مواجهة العقوبات الدولية التي تحظر عليها استيراد الكثير من الأسلحة.

وتتميز منظومة "باور 373" المحلية الصنع بقوة تدمير الأهداف حتى ارتفاع 27 كم وعلى مدى 300 كم. وبإمكانها تحديد مائة هدف في آن واحد وجدولة أولوية التصدي لستة منها؛ وبتدشين هذه المنظومة ارتقت إيران إلى المرتبة السادسة عالميا في مجال إنتاج منظومات الدفاع الجوي.