جهينة نيوز:

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن إقالة فيكتور فالديس المدير الفني لفريق يونيفيل A من مهامه مع الفريق، وذلك بعد شهور قليلة للغاية من تولي المهمة.

وجاءت إقالة الحارس السابق للفريق الأول بالنادي الكاتالوني بسبب التباعد الكبير في وجهات النظر بينه وبين إدارة النادي برئاسة جوسي ماريا بارتوميو.

وحدثت اشتباكات عدة بالتصريحات بين فالديس وإدارة النادي، لكن الشيء الذي أنهى كل شيء كان النقاش الحاد بين الحارس السابق وباتريك كلويفرت مدير قاعدة كرة القدم يوم الجمعة الماضي، حيث كانا على وشك الاشتباك بالأيدي.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا -الإثنين- أعلن فيه عن إقالة فيكتور فالديس والذي خاض تلك التجربة الأولى له كمدرب مع فريق الشباب.

وجاء في بيان برشلونة ما يلي: "برشلونة أبلغ فيكتور فالديس بأنه لم يعُد مدربًا لفريق يونيفيل A، وأصبح فرانك أرتيجا، مدرب يونيفيل B حاليًا ولا ماسيا منذ 2010، مدربًا ليونيفيل A".

يُذكر أن فالديس لم يسافر مع فريقه يوم السبت إلى تاراغونا من أجل مواجهة ناستيتش والتي فاز بها فريق الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، ليتم إبلاغه بقرار إقالته.