الرئاسة التركية تطالب البرلمان بتمديد عمليات الجيش في سوريا والعراق

جهينة نيوز:

طلبت الرئاسة التركية امس الإثنين من البرلمان تمديد صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود شمال سوريا والعراق.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية قالت الرئاسة التركية في مذكرتها إن "أنقرة تولي اهتماما كبيرا لوحدة الأراضي العراقية واستقرارها".

وأضافت أن "تنظيمات إرهابية مثل "داعش" و"بي كا كا" و"ي ب ك" في سوريا والعراق، تواصل تهديد الأمن القومي التركي، وتستمر في فعالياتها الإرهابية ضد تركيا".

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.