ترامب: تشاورت مع جميع الحلفاء بشأن العملية العسكرية التركية.. وبريطانيا سعيدة بقرار انسحابنا من شمال سوريا

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه تشاور مع جميع حلفاء الولايات المتحدة، بشأن السماح لتركيا بشن عملية شرق الفرات بشمال سوريا ضد قوات حماية الشعب الكردية.

وقال ترامب، إنه تشاور مع الجميع قبل إعطاء الضوء الأخضر لتركيا، مؤكدا أن بريطانيا كانت من بين "المتحمسين للقرار".

وأضاف خلال حديث في البيت الأبيض: "يمكنني أن أسمي الكثير ممن يشعرون بسعادة غامرة لأننا نعود إلى الوطن"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتابع الرئيس الأمريكي، "إن المملكة المتحدة سعيدة جدا بهذا القرار. كما تعلمون لديهم جنود هناك أيضا. وغيرهم كذلك. ولكن الكثير من الناس يتفقون معها بشدة. أنا أتفهم كلا الجانبين".

وبدأت الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.