ترامب يحذر أردوغان من إصابة أي جندي أمريكي بسبب العملية التركية في سورية

جهينة نيوز:

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه حذر نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، من إصابة أي جندي أمريكي بسبب العملية التركية شمال شرق سوريا.

وقال ترامب، في تصريح أدلى به مساء اليوم الاثنين، إنه أبلغ أردوغان بضرورة ألا يسمح بإصابة أي جندي أمريكي شمال شرق سوريا جراء العملية التركية المرتقبة، مشددا على أن حدوث ذلك سيؤدي إلى "مشكلة كبيرة".

كما شدد ترامب، تعليقا على قراره سحب العسكريين الأمريكيين من شمال شرق سوريا رغم نية تركيا تنفيذ عملية هناك، على أن "أمريكا تريد إعادة قواتها إلى الوطن".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ليس متحيزا لأحد بقرار سحب قوات الولايات المتحدة من المنطقة.

المصدر: رويترز