ظريف لـ اوغلو: نرفض العمل العسكري التركي شمال سورية

جهينة نيوز:

أجرى وزيرا الخارجیة الايراني والتركي محادثة هاتفية مساء اليوم الاثنين حول آخر التطورات في شمال شرق سوريا.

واكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو في محادثة هاتفية من نظيره الايراني محمد جواد ظريف على احترام وحدة الأراضي السورية والاجراء التركي المؤقت في شمال شرق سوريا .

بدوره رفض وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف العمل العسكري مؤكدا ضرورة احترام وحدة الاراضي السورية وسيادتها الوطنية وكذلك ضرورة مكافحة الارهاب وارساء دعائم الاستقرار والامن في سوريا .

وشدد ظريف على ان اتفاق اضنه هو افضل خيار لسوريا وتركية لازالة مخاوفهما و ذلك بحسب ما ذكرت وكالة انباء فارس.