التحالف الدولي يرسل قافلة إمدادات لميليشيا " قسد " بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية

جهينة نيوز:

أكد " المرصد السوري لحقوق الإنسان" ، نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، دخول عشرات الشاحنات للتحالف الدولي من إقليم كردستان العراق إلى شمال شرق سوريا، ويقدر عددها بنحو 80 شاحنة مغلقة، من ضمنها سيارات عسكرية، بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من مناطق في كردستان سوريا، وقرب انطلاق عملية عسكرية تركية شمال سوريا.

من جانبها ذكرت شبكة "رووداو" نقلا عن مراسلها في شمال شرق سوريا أن "أكثر من 70 شاحنة إمدادات جديدة من التحالف الدولي دخلت إلى رميلان" بحسب روسيا اليوم .

وأضافت أن "الشاحنات دخلت من معبر سيمالكا الحدودي باتجاه القامشلي"، مبينة أنها "محملة بحاويات وسيارات وعتاد".

و في سياق متصل ذكرت تنسيقيات المسلحين نقلاً عن ما أسمته "مصدر خاص" ان الغارة الجوية التركية استهدفت شحنة أسلحة نوعية لـ "قسد" قرب من معبر سيمالكا الحدودي مع العراق بريف الحسكة الشمالي الشرق مضيفة أن من بين الأسلحة النوعية التي تم تدميرها بالغارة الجوية، مضادات طيران ومضادات دروع.