أبراج الثلاثاء 8 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٨/ ١٠: شديد العاطفة، همه ارضاء الاخرين، صاحب مواقف حساس بارع بالامور المالية لا يتجاوز القانون، متحفظ طيب ضمير حي كاريزما خلاقة، فرصة لتقوية المواهب وتعزيز العمل، الاشهر القادمة فكرة مشروع موضع التنفيذ، دراسة خيارات جديدة

الحمل: ترى أناسا جدد يدخلون حياتك ليقدموا لك معلومات، تعبر عن العلاقات العامة بإمكانك التواصل الاجتماعي، تلتقي بشخصية مرموقة من ناحية الاجتماعية أو مالية أو سياسية، مما يشير الى تقدم ملحوظ بحياتك، طموحاتك كبيرة وترغب باتخاذ خطوات جريئة وتحصد دعم ونجاح باهر

الثور: عمل، يستدعي نهارك ازالة بعض الاشكالات، لكن خذ حذرك وخطط للاعمال التي تقوم بها، لا أحد يفهمك لا تتسع برفض المسؤوليات، تحدى وكن حكيما في عملكن استغل الفرصة لمصلحتك، اثبت جدارتك او المسؤولين عنك، تتقدم خطواتك، تعامل مع الوقت وحافظ على انجازاتك

الجوزاء: ابتعد عن مشاكلك المعقدة، فكر بسفر او تصالح وتعود عن خطأ وتعيد النظر لان نهارك فيه وعود متنوعة، لا تفقد الامل لأن الاجواء من حولك غير هادئة، لا تسمح لأحد أن يأخذ عليك مآخذ سلبية، فكر بحيث تستفيد من الاجواء الرومنسية، حاذر من تراجع معنوي وانتبه من المحتالين انتبه لان اراء الاخرين تعطيك مواقف

السرطان: تعزز وضعك لتصالح وتعمل تسوية، بامور مالية مشتركة، كلمة فاصلة، لا تحكي بمواضيع لا تخصك تحويل أو فواتير، افكار جديدة تحكي بها أو أفكار ماضية، غرورك يجعلك ترى الاشياء غير موفقة، انتبه لصحتك او مرافقة مريض، امر صحي يظهر لديك، او امور استشفائية

الأسد: تطرا مسألة تثير غضبك، تصطدم بآراء الآخرين او مع الطرف الآخر، تسمع اتهام ظالم فتختلف مع الاطراف، لا تجادل بالخيارات التي تسمعها من غيرك، كن ديبلوماسي والتزم بالانضباط الذاتي، انت على موعد لتحسين مواقفك والانتقال لمواقع جديدة، انت بمرحلة جيدة

العذراء: نهارك مضغوط بشكل غير طبيعي، تظهر مشادات على صعيد وضعك العملي لديك أعمال كثيرة تخرج عن الروتين، لا تبحث عن الأعذار بل اطلب مساعدة، قلل من كلماتك، يشغلك الماضي اليوم، تسبب لنفسك المشاكل دون قصد، انت غريب الاطوار، تبحث بمساعدات وتنقلات، لا ترتبط بمواعيد ولا يناسبك البقاء وحيدا

الميزان: يوم مريح ومحظوظ لتخصص وقت وتنشغل بشؤونك الخاصة، ثقتك عالية شرط ان تخلع القناع وتنظر إلى نفسك بالمرآة وتتقبل حقيقة تستفيد منها، لا تضيع اي لحظة، تمتحن طاقتك، الوقت مشرق لك لتنير حياة الاخرين، حاول ان تعرف الجميع انهم بنفس المستوى، تناقش مسائل ارث او مصرفية، حظ عندك اليوم

العقرب: تخوض شيء ضد نفسك او ضد الآخرين وخاصة العائلة، قد لا تستطيع عبور بعض الاشواك، حاول سد الطريق الغير آمن، او امش بطريق مختصر حتى تدخل تحسينات على مكان سكنك، خطط جيدا واحرص على علاقتك مع اهلك، حظك بالامور العقارية

القوس: تعاون إيجابي في محيطك، الفترة لا تخلو من نشاط اجتماعي، نبرة صوتك عالية، تحول سريع في أيامك، بإمكانك تقديم تحضيرات للقاء مهم وسماع خبر، او تتقبل دعوة، نهارك فيه ضغط زيارات او تتقبل زيارات اخوة وجيران، يفاجئك المحيط لذلك اعطي كي تتلقى الأفضل، سفرة قصيرة واليوم نشيط في مجال الحركة والمعاملات

الجدي: يوم جيد لا تبعثر جهودك يمينا وشمالا، احرص على صداقاتك وعلاقاتك حتى تجني المال او تقلل من الانفاق، خذ الامور ببساطة ولا تنكد على نفسك، تبديدا للاجواء السلبية اخرج مع اصدقائك وامرح، لديك حظ مادي

الدلو: الوضع يتغير للافضل اليوم تفكير وتغيير نمط، بحث عن شريك جديد، يتخلل نهارك لقاء مهم مع شخصية مهم او اتصال مهم حول موضوع شراكة ، او تعالج ما يلائمك، تشعر بأنك وسط لعبة شد الحبل، لان القمر ببرجك

الحوت: تمر بأحداث صعبة، بسبب قلة الحظ، ابتعد عن الجو المشحون حتى تتخطى اي عرقلة، لا تتجاوز الحدود، حاول ضبط نفسك، انتبه لصحتك، لا تتضايق من تدخل الآخرين ولا تهمل صحتك، الارتياح بيدك