التلفزيون السوري :أنباء عن عدوان تركي على أحد مواقع " قسد " في تل طويل بمحافظة الحسكة

جهينة نيوز:

أعلن التلفزيون السوري ، عن ورود أنباء حول عدوان تركي استهدف على أحد مواقع " قوات سوريا الديمقراطية " في تل طويل بالمالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي .

و ذكرت معلومات أهلية أن الطائرات الحربية التركية تشن غارات جوية على مواقع "قوات سوريا الديمقراطية" قرب معبر "سيمالكا" بريف الحسكة الشرقي .

يأتي ذلك، بعد إعلان البيت الأبيض أن القوات الأمريكية في سوريا ستنسحب من بعض المناطق قرب الحدود مع تركيا بهدف إفساح الطريق أمام العملية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية .

وقال الرئيس الأمريكي، في سلسلة من التغريدات الإثنين، إنه قد حان الوقت للانسحاب من الحرب السورية، التي وصفها باللا نهائية السخيفة، وإعادة الجنود الأمريكيين إلى الوطن.