ترامب : روسيا و الصين الأكثر " انزعاجاً " من سحب قواتنا من سورية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يعمل على إنهاء ما وصفه بـ "حروب لا نهاية لها "، معتبراً أن روسيا و الصين هما الدولتان الأكثر انزعاجاً من تلك الخطوة .

وكتب ترامب في حسابه على "تويتر"، اليوم الاثنين: "تم انتخابي من أجل إنهاء هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها، حيث يؤدي جيشنا العظيم مهام الشرطة ليستفيد من ذلك أناس لا يحبون الولايات المتحدة".

واعتبر ترامب أن روسيا والصين كانتا الدولتين "الأكثر إنزعاجا" من تلك الخطوة، مضيفا أنه "يعجبهما رؤيتنا، ونحن نغرق في المستنقع وننفق أموالا كبيرة من أجل ذلك".

وتابع ترامب قائلا: "عندما توليت المنصب كان جيشنا في منتهى التدهور، والآن هو أقوى من أي وقت مضى. الحروب السخيفة التي لا نهاية لها تشرف على الانتهاء! وسنركز الآن على الصورة العامة مع المعرفة أننا نستطيع دائما أن نعود ونضرب!".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم، انسحاب الولايات المتحدة من شمال سورية ، في خطوة لإنهاء تورط الجيش الأمريكي في حروب وصفها بالسخيفة و القبلية و لا نهاية لها .

و قال ، " إنه حان الوقت لإعادة الجنود الأمريكيين والخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها وكثير منها قبلية " موضحاً " إنه كان من المفترض أن نبقى في سوريا لـ30 يوماً لكننا بقينا وتورطنا أكثر في المعركة من دون هدف منظور " .