جهينة نيوز:

حفل وداع للسفير الجزائري بدمشق بمناسبةانتهاء مهامه

حفل وداع للسفير الجزائري بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم حفل وداع لسفير جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بدمشق صالح بوشة بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية وذلك في فندق داما روز بدمشق.

وتم خلال الحفل تقليد السفير بوشة وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وذلك عرفاناً لبلده الشقيق الجزائر وتقديراً لجهوده المبذولة خدمة للعلاقات الأخوية بين البلدين.

وعقب تقلده الوسام أعرب السفير بوشة عن خالص شكره وامتنانه للسيد الرئيس بشار الأسد على منحه هذا الوسام ولطاقم وزارة الخارجية على تعاونهم معه لإتمام مهامه سفيرا لبلاده بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين مشيرا إلى الدعم المتبادل للبلدين ووقوفهما معا عبر مختلف مراحل التاريخ.

ولفت بوشة إلى سنوات تمثيله لبلاده في سورية على مدى 11 عاما من العمل الدؤوب من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وما تم إنجازه خلال تلك السنوات لتعزيز التعاون حيث تم وضع كل الترتيبات القانونية والتشريعية لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتجديد الاتفاقيات المتعلقة بالمجالات القنصلية والقضائية والاستثمار والازدواج الضريبي.

وفي كلمة مماثلة أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ودعمها ووقوفهما الدائم معا لافتا إلى اتساع آفاق التعاون والعمل المشترك لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك.

ونوه المقداد بجهود السفير بوشة وتأديته للأمانة ونقله رسالة شعب بلاده إلى سورية وعمله بما يخدم شعبي البلدين الشقيقين والأمة العربية مؤكدا وقوف سورية الدائم إلى جانب الجزائر حتى تتخطى الظروف الصعبة التي تمر بها وصولا إلى تحقيق الرغبات الحقيقية لأبناء شعبنا الجزائري.

حضر الحفل عدد من السفراء المعتمدين في دمشق وعدد من مديري الإدارات في وزارة الخارجية والمغتربين.