بالفيديو.. معلمة رياضة في مدرسة ابتدائية سوريّة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

جهينة نيوز

أشعل تسجيل مصور، من مدرسة في ريف دمشق مواقع التواصل الإجتماعي لما يدل على الصورة الرائعة لابتكارات معلمات سوريات في ادخال الفرح و النشاط لتلاميذهم .

و يُظهرالفيديو ، قيام معلمة رياضة تدعى رزان حمزة بتدريب التلاميذ على أنغام فيروز في إحدى مدارس ريف دمشق

وتداول رواد مواقع التواصل التسجيل، الذي نشرته صفحة مدرسة "الشهيد إبراهيم سعد الدين"، في مدينة القطيفة بريف دمشق.

وقالت الصفحة: "صباح النشاط .. من أجمل التمارين الصباحية ع انغام الموسيقا الفيروزية مع معلمة التربية الرياضية الكوتش رزان حمزة".

وانهال رواد مواقع التواصل على المدربة بـ "الثناء والشكر"، معتبرين أن طريقة تلك التمارين "تبعث الأمل والراحة" للطلاب في المرحلة الابتدائية .