الكرملين: على القوات الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير قانوني مغادرتها

جهينة نيوز:

جدد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف موقف بلاده القاضي بوجوب مغادرة جميع القوات العسكرية الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بشكل غير قانوني.

وشدد بيسكوف في تصريحات في موسكو اليوم على وجوب التزام النظام التركي بالحل السياسي للأزمة في سورية وتجنب الإجراءات المعرقلة لهذا الحل.

ونفى بيسكوف أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً أي خطط “عسكرية” جديدة لنظامه في سورية.

وقال بيسكوف رداً على سؤال: نأمل أن تلتزم تركيا في جميع الظروف بسيادة ووحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية والسياسية مشيراً إلى وجوب مكافحة العناصر الإرهابية انطلاقاً من مبدأ وحدة وسلامة الأراضي الإقليمية والسياسية لسورية.

وكان رؤساء الدول الضامنة لمسار أستانا روسيا وإيران وتركيا جددوا خلال اجتماعهم في أنقرة في أيلول الماضي التأكيد على التزامهم الثابت بوحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها ورفض الأجندات الانفصالية.