سعر صرف الليرة يشهد حالة عدم استقرار مقابل الدولار

جهينة نيوز:

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الاثنين حالة من عدم الإستقرار خلال التعاملات الصباحية.

وحسب موقع سيريا ستوكس فان سعر صرف الدولار ارتفع مقابل الليرة السورية في مدينة دمشق الان فالشـراء وصل الى: 644 اما البيـع : 646 وبلغ السعر في بعض المناطق الشمالية الشرقية 660 .

بدوره موقع "اسواق سورية الاقتصادية" اشار الى ان صمت المصرف المركزي وعدم الافعال التي توعد بها هي سلبية جدا وذلك يعزز المزيد من ضعف الليرة السورية.

ويبحث كافة المواطنين في حلب ودمشق حسب موقع ” ليالي نيوز ” عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين وجاءت المؤشرات التي تؤكد عدم ثبات الدولار أمام الليرة والتي شكلت بعض الإنخفاض خلال بداية تعاملاتها حيث تساعد الغرفة التجارية لقطاع الأعمال السوري والتي تقوم بدعم العملة السورية بشكل مستمر من أجل ثبات وإستقرار الليرة.

وشهدت الليرة السورية حالة من التراجع أو عدم الثبوت خلال التعاملات الماضية ، وقد انخفضت في المصرف المركزي والسوق السوداء أيضاً والتي قد وصلت خلال الأيام الماضية إلي 691 ليرة وقد يتم التحسن بالشكل التدريجي الي ان تصل الى 610 ليرة للدولار.