شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قبيل عملية تركيا العسكرية

الإثنين, 7 تشرين الأول 2019 الساعة 15:59 | سياسة, محلي

جهينة نيوز

شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قبيل عملية تركيا العسكرية


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