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شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قبيل عملية تركيا العسكرية
الإثنين, 7 تشرين الأول 2019 الساعة 15:59 |
سياسة
,
محلي
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جهينة نيوز
شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من سوريا قبيل عملية تركيا العسكرية
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