قيس الشيخ نجيب يوجه نصيحة لباسم ياخور وأيمن رضا

الإثنين, 7 تشرين الأول 2019 الساعة 15:16 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

قيس الشيخ نجيب يوجه نصيحة لباسم ياخور وأيمن رضا

جهينة نيوز:

في لقاء تلفزيوني مصور وجه الفنان قيس الشيخ نجيب نصيحة لصديقيه الفنانين أيمن رضا وباسم ياخور حول خلافاتهما التي أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي طالبا منهما التروي قبل أن تصبح خلافاتهما غذاء لهذه المواقع

وقال الشيخ نجيب في حديثه: "لا أحبّذ تغذية هذه الخلافات على مواقع التواصل الاجتماعي بل أفضّل أن تبقى غذاء إيجابياً، هما صديقان، وأوجّه لهما تحية كبيرة ولطالما كانت صورة الفنان السوري مختلفة وأتمنى أن تبقى هكذا، وأضع ما حصل في خانة الخلافات العابرة ولن تبقى عالقة".

يذكر أن قيس الشيخ نجيب شارك في الجزء الاول من مسلسل حرملك إلى جانب باسم ياخور وأكد مشاركته في الجزء الثاني منه وهناك مشاريع أخرى لم يحسم قراره في شأنها


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