سوزان نجم الدين دُعيت إلى أكلناها والدليل تسجيلات صوتية

جهينة نيوز:

بعد اللقاء الذي أجراه باسم ياخور مع موقع ET بالعربي وصرّح بأنه لم يدعو الفنانة سوزان نجم الدين إلى برنامج أكلناها الذي يقدمه على قناة لنا قررت نجم الدين الرد على باسم

وفي التفاصيل ..نشرت صفحات فنيّة تسجيلات صوتية جرت بين سوزان وبين فريق عمل برنامج أكلناها، حيث تُوضح أن إدارة البرنامج قامت بدعوتها إليه.

وتقول سوزان في التسجيلات:

“في الحقيقة أنا كتير بسمع حكايات وقصص على اسمي ما برد.. لكن طلب مني كتير إني أرد على الزميل باسم ياخور واللي قال إنه ما اندعيت على البرنامج في نفس الوقت اللي أنا اندعيت فيه على البرنامج وهو بيعرف هالشي وصار بيننا عدة تليفونات وتم التنسيق بيننا عشان الوقت.. وأنا معي الفويس كامل اللي بيثبت هذا الشيء”.

وتابعت نجم الدين:

“السبب الحقيقي وراء اعتذاري مش إني كنت عم صور متل ما قلت في أحد البرامج احتراماً له ولكن هو أنه ما بناسبني أكون في برنامج مبني على زرع الفتن والضغائن والتفرقة بين الفنانين السوريين”.

وأضافت" شفنا النتائج كانت كتير سلبية في نفس الوقت اللي إحنا في سوريا محتاجين نكون مع بعض وإيد واحدة.. ونرجع الثقة للفن السوري والفنانين السوريين ونزرع المحبة التي فُقدت”.

يذكر أن برنامج أكلناها مازال يثير الفتن في الوسط الفني ويغدق بالاتهامات على بعض الفنانين وخاصة فيما يتعلق في التصريحات الموجهة ضد الفنانة نسرين طافش وأيضا تعليقات باسم التي تنال من الفنان أيمن رضا ونهاية بتصرح باسم بعدم دعوته لسوزان نجم الدين إلى البرنامج في حين سبق وصرحت بأنها دعيت ولم تقدر على الحضور بسبب انشغالها بالتصوير