ترامب يعلن سحب قواته من الحرب السورية السخيفة و القبلية التي لا نهاية لها

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه حان الوقت لإعادة الجنود الأمريكيين والخروج من هذه الحروب السخيفة التي لا نهاية لها وكثير منها قبلية.

و أوضح ترامب في سلسلة من التغريدات عبر صفحته الخاصة على "تويتر" انه " كان من المفترض أن نبقى في سوريا لـ30 يوماً لكننا بقينا وتورطنا أكثر في المعركة من دون هدف منظور "

وقال ترامب إنه "من المكلف للغاية الاستمرار في دعم القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة في المنطقة التي تقاتل فيها داعش".

و أضاف ترامب " قاتل الأكراد معنا، لكن تم دفع مبالغ ضخمة من المال والمعدات للقيام بذلك. لقد قاتلوا تركيا منذ عقود" .

ولفت ترامب إلى أنه : "سيتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد إيجاد حلول لكيفية التعامل مع مقاتلي تنظيم الدولة ".

و شدد أنه يتعين على " الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا من شمال سوريا" .

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستنفذ عملية جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، قائلا إنها "باتت قريبة إلى حد يمكن القول إنها ستحدث اليوم أو يوم غد".

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض اليوم، أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية التركية ولن تشارك فيها.

بدورها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان اليوم الاثنين، أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وقد انسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا، معتبرة أن "هذه العملية العسكرية التركية في شمال وشرق سوريا سيكون لها الأثر السلبي الكبير على حربنا ضد تنظيم "داعش"، وستدمر كل ما تم تحقيقه من حالة الاستقرار خلال السنوات الماضية".

ودعت "قسد" "الشعب بجميع أطيافه من عرب وكرد وسريان آشوريين لرص صفوفه والوقوف مع قواته المشروعة للدفاع عن وطننا تجاه هذا العدوان التركي".