"قسد" تسحب قواتها من السجون و المخيميات لمواجهة الغزو التركي

جهينة نيوز:

قررت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ، سحب بعض قواتها التي تحرس مقاتلي "داعش"، الذين تحتجزهم، لمواجهة "الغزو التركي".

و نقلت شبكة أخبار الـCNN عن المتحدث باسم ميليشيا " قسد " مصطفى بالي قوله ، "نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان أعلى درجات الأمن في السجون والمخيمات... ومع الغزو التركي أصبحنا مجبرين على سحب بعض قواتنا من السجون والمخيمات وإرسالهم إلى الحدود لحماية شعبنا".

وعن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا وفتح الطريق أمام العملية التركية، قال بالي: "نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة"، مضيفا أن العملية التركية لا تعد تهديدا فقط للأكراد بل للأقليات الأخرى في سوريا مثل المسيحيين.

وكان البيت الأبيض أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من شمال سوريا مع تأهب تركيا لشن عملية عسكرية هناك، وذلك بعد اتصال هاتفي بين ترامب وأردوغان. وذكر بيان للبيت الأبيض أن "القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك في تلك العملية، ولن تتواجد في تلك المنطقة التي هزمت داعش فيها".

وكان أردوغان أعلن، السبت، أنه أصدر توجيهات بإطلاعه عملية عسكرية ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين" في شرق الفرات شمالي سوريا، في إشارة إلى المسلحين الأكراد الذين تصنفهم بلاده كـ"إرهابيين"، بينما كانت الولايات المتحدة تدعمهم وتتعاون معهم في محاربة تنظيم "داعش".

المصدر CNN