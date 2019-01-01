بينهم الفرعون صلاح.. قائمة أغنى 10 لاعبين في عالم كرة القدم لعام 2019!

جهينة نيوز:

تصدر الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي، قائمة أغنى 10 لاعبين في عالم كرة القدم لعام 2019، بحسب أجورهم السنوية.

ويحصل لاعبو كرة القدم على الكثير من الأموال جراء عقود الرعاية والإعلانات، إلى جانب رواتبهم السنوية مع الأندية التي يلعبون لها.

وبحسب موقع "therichest" الكندي، فقد تصدر الأرجنتيني ميسي قائمة أعلى الأجور السنوية للاعبين المحترفين في العالم.

الأرجنتيني تصدر اللائحة براتب يصل لـ80 مليون دولار سنويا، يتقاضاها من برشلونة في الوقت الذي يستمر فيه عقد الأرجنتين مع ناديه الإسباني لغاية عام 2021.

وحل ثانيا في القائمة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وصاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ الكرة، ويصل راتبه السنوي لـ70 مليون دولار مع ناديه الباريسي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو حل في المرتبة الثالثة وهو المنتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، والذي يتقاضى مع ناديه 64 مليون دولار.

وجاء زميله السابق الويلزي غاريث بيل رابعا براتب يصل لـ33 مليون دولار يتقاضاها من نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

وحل نجم المنتخب الإسباني السابق ونادي برشلونة، أندريس إنيستا في المرتبة الخامسة براتب يصل إلى 30 مليون يورو يتقاضاها من فريقه الياباني نادي فيسيل كوبه.

وفي ترتيب من المركز السادس وحتى العاشر حل كل من البلجيكي إيدين هازارد في المرتبة السادسة براتب يصل لـ27 مليون دولار يتقاضاها من ريال مدريد، وسابعا اللاعب السابق في تشيلسي والحالي في نادي شانغهاي إس آي بي جي، البرازيلي أوسكار براتب يصل لـ26 مليون دولار، النجم الفرنسي ونادي مانشسر يونايتد بول بوغبا حل ثامنا وبراتب سنوي يصل لـ20 مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة حل الفرنسي المتألق في صفوف باريس سان جيرمان، كيليان إمبابي براتب يصل لـ20 مليون دولار، ليختتم اللاعب العربي الوحيد الموجود في القائمة ولاعب نادي ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح القائمة بالمرتبة العاشرة وبراتب سنوي يصل لـ15 مليون دولار.