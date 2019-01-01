ميريام فارس تشارك بالشهر "الوردي" على طريقتها!

جهينة نيوز:

نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" صورة لها بفستان أبيض اللون وبيديها باقة من الورود زهرية اللون.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على "إنستغرام" صورة بفستان أبيض وباقة من الورود زهرية اللون، لتشارك على طريقتها الخاصة بحملة التوعية الصحية للنساء من مرض سرطان الثدي.

وعلقت الممثلة اللبنانية على الصورة باللغتين العربية والإنجليزية، قائلة: "شهر أكتوبر هو شهر التوعية من #سرطان_الثدي، وهي حملة سنوية لزيادة التعريف بالمرض وطرق العلاج. نسبة الشفاء عالية إذا تم إكتشاف المرض بشكل مبكر".

يذكر بأن النجمة اللبنانية تحظى بشعبية كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث يصل عدد متابعيها لحوالي 14 مليون متابع.