فيديو نادر .. لحظة ضرب صاعقة لرجل... هذا ما حدث له

جهينة نيوز:

ضربت صاعقة رجلا بينما كان يقوم بنزهة مع كلابه في حديقة قرب منزله، لكنه نجا من الموت بأعجوبة.

وأظهرت كاميرات مراقبة ضرب الصاعقة لألكساندر كورياس، بينما كان يقوم بنزهة مع كلابه الثلاثة.

واشتعلت النيران في ملابس كورياس وطار حذاؤه من قدميه وسقط على الأرض بقوة، بينما هربت الثلاثة كلاب.

وعثر شخص على كورياس، وبفحصه وجد أنه قلبه متوقف، ليقوم بإسعافه قبل نقله للمستشفى.

كورياس نجا من الموت بأعجوبة لكنه تعرض لإصابات خطيرة، حيث يعاني من كسور في الأضلاع وكسر بعظم الصدغ (خلف أذنه اليمنى) وتورم في العين وكدمات في جسده بالكامل بجانب تمزق في العضلات بمناطق مختلفة من جسمه.