أردوغان لترامب: ضرورة أن تقضي المنطقة الآمنة بسوريا على تهديد المسلحين الأكراد

جهينة نيوز:

شدد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة أن تقضي إقامة "المنطقة الآمنة" التي اتفق عليها الامريكي و التركي بشكل غير شرعي و مخالف للمواثيق الدولية شمال شرق سوريا على تهديد المسلحين الأكراد الموالين للناتو لتركيا.

وأفاد مكتب أردوغان بأن الرئيسين أجريا، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية تبادلا فيها "الآراء حول القضايا الثنائية وموضوع المنطقة الآمنة التي من المخطط إقامتها شرق الفرات".

ونقلت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد لترامب أن "إقامة المنطقة الآمنة شرط للقضاء على التهديد الإرهابي" الصادر عن "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان سيقوم في نوفمبر المقبل بزيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من ترامب لإجراء محادثات معه.

وكالات