يديعوت احرنوت : لا تزال حرب تشرين تبعث القشعريرة و سنُهزم في الحرب القادمة

جهينة نيوز:

أكد كاتب "إسرائيلي" اليوم الاحد، بأن كيان الاحتلال الاسرائيلي سوف يُهزم في أي حرب قادمة، سواء من حزب الله او فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الكاتب في مقالٍ له على صحيفة "يديعوت احرنوت"، :"إن الحرب القادمة ستَهزنا، وهذا لم يحدث في حرب تشرين التحريرية التي يسميها العدو حرب ايام الغفران / تشرين أول عام 1973م"، مضيفًا بأنه ما زال حرب 73 تبعث القشعريرة في الأجساد.

وذكر الكاتب، بأن "الكابينت" الأمني سيَعقد اجتماعًا للبحث في الوضع الحساس على جبهات الاحتلال كافة، متسائلاً :" ولم يعد ممكنا أن نعرف إذا كان هذا جديا أم أنه حديث إعلامي؟".

وأوضح بأن الاحتلال يعيش في دوامة سياسية عديمة المخرج، مشيرًا إلى اقتراب عيد "يوم الغفران" في إشارة منه لذكرى حرب أكتوبر عام 73، مردفًا بأن على جيش الاحتلال استخلاص العبر.

وبينّ صاحب المقال، بأن الحرب التالية مع ما وصفه بـ الكتلة الإيرانية تبدو محتمة مع الجبهات كافة، محذرًا جيشه من كثافة الصواريخ التي ستنطلق على مدن "إسرائيل".

ونبهت "يديعوت"، بأن هناك وجهان مقلقان بين حرب أكتوبر وهذا العام، موضحًا ذلك بالعوامل السياسية التي طرأت عام 73 وسلام الرئيس المصري أنور السادات مع الاحتلال، وتغيير تلك العوامل في هذه الفترة الحالية.

وجدد تساءله: "هل نحن جاهزين، هل سنصمد أمام ضربات طويلة؟، هل سنصمد أمام الضربات الدقيقة المحطمة للمعنويات، في مواقعنا الحساسة؟".