أبراج الاثنين 7 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٧/ ١٠: متزن يعتبر من اعلى درجات التوازن، يتمتع باجواء شخصية واضحة محددة، يحول اي علاقة يقيمها او مؤسسة يجتمع فيها، دائما واضح يحظى بكل احترام، طبيعته الظاهرة انه قوي من الداخلي وهو قوي وعملي وينقذ المناقشات العقيمة، يشرع بالعمل خطوة خطوة، يتشبث بآرائه ولايغير افكاره بسهولة، الايام القادمة حافلة بالظروف الغنية، فرصة مناسبة لتغييرات مفاجئة في حياته العملية، فرصة للسفر والهجرة، تعلم لغة جديدة مهارة او سفر تنقل وترفع، شراكات مصدرها جديد لا بأس، شهور جيدة قادمة تخص الميراث او العتبة الجديدة

الحمل: تعيش فترة اجتماعية جيدة تلفت الأنظار، سحر بشخصيتك لتلتقي بأشخاص مهمين وتكون نقاشات مفيدة، زيارات واتصالات لصالحك تعيد المياه لمجاريها، كن جريء، حتى تطمئن خواطرك، معارف جديدة وتعيش لحظات سعيدة، تتنفس الصعداء ويكون اليوم اجمل ايام حياتك

الثور: طباعك متقلبة، لا تجادل ولا تختلف مع المسؤولين عنك، انت على موعد معهم فلا تنجرف

وراء انفعال وتتهرب من الواجبات، تعاون مع الاخرين وانظر للامور بموضوعية، توتر بشأن وضع طارئ، كن خفيف الظل وغير معقد وغير متطلب حتى تمشي امورك بروية وتاني وانتبه لصحتك، وخذ فيتامين b لان الوضع عندك فيه انشغالات وتقع ضحية تسرع وتعاني من ارهاق

الجوزاء: تسجل تقدم واضح على مختلف الأصعدة تتابع تحركات سابقة وتؤكد عليها حتى تحقق أشياء فرص لتوضح رأيك وتتحرك نحو تسوية نصيحة لا تعاند، نجاح في حركة معاملات واتصالات عمليات بيع وشراء واستقبال وتوديع زوار، تجنب فرض الراي والتسلط لان اليوم يوجد مباحثات ومشاورات حول امور قانونية، لا تنه اليوم على خلاف

السرطان: تعيش تجربة مهمة خاصة من خلال تحمل مسؤولية عائلية، انت على موعد مهم تشكو من اهمال وغياب الاصدقاء انت بحاجة لنقاش مسائل مالية معاملات مصرفية قانونية لا تيأس تجد حليف داعم وتعزيز شراكة بامور مالية، خفف نفقات، تزدهر علاقاتك بافراد عائلتك، مصالحات كرر محاولاتك

الأسد: انتبه لا تشوه سمعتك، الظروف ضاغطة تحمل لك فرصة عمل مهمة، كن منتبه لكل شيء لا تترك السهو لان الظروف ضاغطة، قد تعرض علاقاتك للقطيعة بشرط لا تنتقد احد الشركاء، قد يكون كلامك جارحا، رتب أمورك وسوها بالتي هي احسن، لا تتذمر من بطء الوتيرة يستحسن عدم التذمر والوقوع ضحية افكار سوداء، لا توقع على عقد، لا تباشر عمل جديد بسبب العرقلة والتأجيل ا

العذراء: مسؤولياتك كثيرة تختلط عليك الامور، يضيق الوقت بالنسبة لك، لا تماطل ولا تنسى ان الوقت ضيق و ثمين ومثمر، لا تبالغ بنفسك وتعرض نفسك للارهاق، اطلب مساعدة من العائلة وزملاء، حاول ان تستريح من وقت لاخر، حاذر من التوتر وحافظ على الهدوء، فترة سلبية لا تختلق مشاكل وتخالف الراي، عمل كثير اطلب مساعدة

الميزان: نهار يحمل معنويات عالية وجديدة تزول بعض المشاكل تحرك وقرب المسافة بينك وبين الاحبة حتى تحصل على هدفك يوم غني ومتألق تجد حلول مناسبة، يوم مناسب لمجال السكن والعقارات والقرارات الحاسمة، لتقضي وتعيش وقتا مع الاطفال، يوم تنتصر فيه

العقرب: يوم ضعيف وقليل الحظ لا تجازف باستقرارك العائلي تعاني من متاعب شخصية حاول توضح كلامك ولا تترك مجال لاي سوء تفاهم يحصل بينك وبين احد افراد عائلتك، منفعل وعواطفك قوية خصص وقت للاحبة وانتبه على صحتك، اعطال وتصليحات وتصليح وتعزيز العلاقات العائلية، نهار تنشغل بمصاريف طارئة لا تضع نفسك في مواقف حرجة

القوس: تعاون مع الاخرين مفيد لمصالحك، تتلقى اعادة روح التعاون بينك وبين محيطك، يوم مناسب لحشد التأييد والدعم، نهار نشيط قادر تعبر عن رأيك بوضوح وتوسع دائرة تحركاتك وتفكر برحلة او سفرة قصيرة، فرص لحصد أرباح انتبه من تناقل الاخبار للطلاب يوم جيد للدراسة

الجدي: تزداد ثقتك بنفسك، تلاقي النجاح، وتشعر ببعض الافكار القوية، تحتاج لتوجيه الملاحظات وتتمتع بسرعة بديهة مذهلة تساعدك في المواقف الحرجة، خاصة انك جريء وترغب باتخاذ تدابير جديدة لقلب المعطيات، انت تواق لبدء صفحة جديدة وتحاول ان تفاوض بليونة، قصص تتعلق بالمال او غربلة بعض الاصدقاء

الدلو: انت تحت تأثير القمر وهذا يحسن لك وضعك، تجنب الاعباء لا ترضى باتفاقيات مشبوهة، مهارة بالتفاوض تدافع عن صلاحياتك، تشعر بالقوة والشجاعة، تقتحم الساحة بجرأة لا تضيع الفرصة من يدك، القمر ببرجك دعم واظهار صدق النوايا

الحوت: أنت بموضع المتلقي، لكن لا تحسم شان خاص فيك ولا تقرر اي مصير، يوم فارغ من الطاقة، مخيب للآمال لا بد من التعب، لا تعر اهمية لأي سبب، حاول الا تقحم نفسك في مشاريع جديدة، القمر ينتقل لعندك، لذلك تساهم اليوم بحلول تسارع لمعالجة امور معقدة، فترة استثنائية وانتظر حتي يصبح عندك انفراج