كمشاهد عملاء لحد .. عملاء الاحتلال الامريكي يتوسلونه للدفاع عنهم

جهينة نيوز:

رغم ان تهديدات نظام اردوغان باقتحام شمال سورية عمرها من عمر الحرب على سورية و لكن يبدو هذه المرة ان عملاء الاحتلال الامريكي يعيشون في قلق من قيام قوات من الناتو (الجيش التركي) بإحتلال اراض شمال سورية و هو ما دفع عشرات من عملاء الاحتلال الامريكي للتجمهر امام قاعدة لقوات الاحتلال الامريكي في تل ارقم بمدينة رأس العين المحتلة, معيدين الى الاذهان مشاهد عملاء انطوان لحد بعد فرار جيش الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان.

و المفارقة في مطالب عملاء الاحتلال الامريكي من مشغليهم انهم طالبوا الاحتلال بحمايتهم متجاهلين ان غرفة عمليات امريكية تركية هي من سيقود اي عدوان تركي على سورية و قد تم إنشاء غرفة العمليات فعلياً و متجاهلين اي اي تدخل تركي من المستحيل ان يتم بدون تنسيق مع الامريكي و عوضاً عن التظاهر ضد الناتو و قواته بما فيهم القوات التركية طالبوا قوات الاحتلال الامريكي بحمايتهم.