احتياطي الصين يتراجع مليارات الدولارات في سبتمبر

جهبنة نيوز:

تراجعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أكثر من المتوقع في سبتمبر الماضي رغم انتعاش اليوان، ما يعد أكبر انخفاض شهري له في 25 عاما.

وانخفضت احتياطيات الصين، الأكبر في العالم، 14.8 مليار دولار في سبتمبر، لتصل إلى 3.092 تريليون دولار، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم الأحد.

وتوقع اقتصاديون تراجع الاحتياطيات 6 مليارات دولار عن أغسطس إلى 3.101 تريليون دولار.

وجاء انخفاض سبتمبر بسبب تقلبات في أسعار صرف العملة وفي أسعار الأصول، حسبما قاله مكتب الصرف الأجنبي الصيني في بيان صدر بعد نشر الأرقام.

ومن المتوقع بحسب البيان تنامي الضبابية في البيئة الاقتصادية والمالية الدولية، وأن تزيد التقلبات في أسواق المال العالمية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد الحماية التجارية.

واستطاعت الصين احتواء نزوح رؤوس الأموال على مدار العام المنقضي رغم تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ النمو الاقتصادي في الداخل.

وسجل اليوان الصيني في سبتمبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0.14% مقابل الدولار، بعد تكبد أكبر خسارة شهرية له في 25 عاما في أغسطس.

وتراجع اليوان نحو 11% مقابل الدولار منذ أن بدأت واشنطن وبكين حربهما التجارية في أبريل من العام الماضي.

المصدر: رويترز