الداخلية العراقية : أياد خبيثة وراء استهداف المتظاهرين

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ، أن جهات خبيثة وراء استهداف المتظاهرين والتحقيقات مستمرة للكشف عن هوية القناصة

وقال المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي في العاصمة، الأحد، أن "أياد خبيثة" لم يسمها، قامت باستهداف الضحايا الذين بينهم عناصر في القوات الأمنية ومتظاهرون ، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة هوية القناصة

و ذكر المتحدث أن الحصيلة الرسمية لضحايا الاحتجاجات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، وصلت إلى 104 أشخاص، في حين تجاوز عدد المصابين 6100 جريح.

ودعا متحدث باسم وزارة الدفاع في المؤتمر الصحفي ذاته، عناصر الجيش الذين فسخت عقودهم في وقت سابق، إلى الالتحاق مجددا بالقوات المسلحة.