كوريا الشمالية تؤكد أنها “ليست مهتمة” بالتفاوض إذا واصلت الولايات المتحدة سياستها العدوانية

الأحد, 6 تشرين الأول 2019 الساعة 17:26 | سياسة, عالمي

كوريا الشمالية تؤكد أنها “ليست مهتمة” بالتفاوض إذا واصلت الولايات المتحدة سياستها العدوانية

جهينة نيوز:

أكدت كوريا الشمالية الأحد أنها “ليست مهتمة” بمواصلة المفاوضات حول النووي ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها “العدوانية” ، موضحة أنه أمام واشنطن “حتى نهاية العام” لاتخاذ إجراءات. غداة فشل

مشاورات في السويد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قولها إن بيونغ يانغ “ليست مهتمة بإجراء مفاوضات طالما أن الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات ملموسة لوضع حد لسياستها العدوانية”. وأكدت أن “مصير الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بين أيدي واشنطن وآخر موعد لذلك هو نهاية العام”.

المصدر أ ف ب


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