إيران حول إعلان تركيا شن عملية عسكرية شمالي سوريا: "لن تحقق أيا من أهدافها"

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإجراءات التركية "ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق أيا من أهدافها" مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع البلدين لحل المشاكل بينهما.

واضاف ظريف لقد أبلغنا الجانب التركي بأن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على المناطق الحدودية مع سوريا وان الإجراءات التركية ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق لها أيا من أهدافها.

واشار ظريف الى استعداد بلاده للتعاون مع الحكومتين السورية والتركية لحل المشاكل العالقة بينهما بناء على القوانين الدولية.

واوضح ظريف ان ايران اكدت لكل من سوريا وتركيا بأن أمن دول المنطقة يكون عبر احترام سيادة أراضيها ولا يمكن تحقيق الأمن في تركيا عن طريق استهداف وحدة وسيادة الأراضي السورية كما أكدنا للجانب التركي على ضرورة نشر القوات السورية في المناطق السورية التي يقطنها الأكراد.

ولفت الى انه "عقدنا العديد من الاجتماعات مع الجانب التركي بحضور كل من العراق وسوريا بشأن بناء تركيا السدود على نهري دجلة والفرات".