الحكومة الأردنية تتفق مع المعلمين وتمنحهم علاوات وامتيازات لإنهاء إضرابهم

جهينة نيوز

توصلت الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، فجر اليوم الأحد، إلى اتفاق بمنح علاوات وامتيازات للمعلمين من أجل إنهاء إضرابهم وعودة المؤسسات التعليمية إلى عملها الطبيعي.

ويقضي الاتفاق بمنح رتبة معلم مساعد علاوة بقيمة 35% ورتبة معلم 34% ورتبة معلم أول 34% ورتبة معلم خبير 33%.

وضم الوفد الحكومي وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحمّوري، والمستشار محمود الخلايلة.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، قد صرحت بأن جهودا حثيثة تبذل من أجل الوصول إلى توافق خلال الساعات المقبلة.

وسبق هذا الاتفاق رسالة وجهها رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، للمعلمين، أكد فيها حرص الأردن على عودة المعلم إلى غرفة الصف مرفوع الرأس، مشيرا إلى أن كرامة المعلم "من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال معربا عن أسف الحكومة لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين، والتزامها باستكمال التحقيق والأخذ بنتائجه".

المصدر: روسيا اليوم