بعد تسببه في إصابة صلاح.. ليستر سيتي يستعين بالشرطة لحماية "تشودري"

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير صحفية بريطانية،إن اللاعب حمزة تشودري قد تعرض لحملة شرسة من جماهير ليفربول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدخله القوي على صلاح، موجهين إليه إهانات عنصرية قاسية.

وعلى إثر تعرض تشودري للهجوم، قام مسؤولي فريق ليستر سيتي بإبلاغ الشرطة الإنكليزية، من أجل حماية لاعب الفريق من الهجوم الذي يشنه عليه جماهير الريدز، خشية أن يلحق به أي أذى خلال الفترة المقبلة..

وكان "تشودري" قد تدخل على الفرعون المصري تدخلًا قويًا بعدما كان صلاح على مقربة من منطقة جزاء الثعالب في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليسقط على إثرها أرضًا قبل أن يشكو من عدم قدرته على استكمال المباراة، ليخرج ويدخل مكانه آدم لالانا.

وتمكن فريق ليفربول الإنكليزي من تحقيق فوز صعب على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث جاء هدف الفوز لـ"الريدز" في الدقيقة 95 من عمر المباراة، بعدما سدد جيمس ميلنر ركلة جزاء احتسب للفريق الأحمر بنجاح.