ماركيز بطل العالم للدراجات النارية للمرة السادسة في تايلاند

جهينة نيوز

أحرز مارك ماركيز متسابق هوندا لقب بطولة العالم للدراجات النارية للمرة السادسة قبل أربعة سباقات من النهاية بعد الفوز بسباق جائزة تايلاند الكبرى اليوم الأحد.

وكان المتسابق الإسباني يحتاج إلى الحصول على نقطتين أكثر من الإيطالي أندريه دوفيتسيوزو، الذي احتل المركز الرابع في حلبة تشانج الدولية في بوريرام، ليحصد لقبه الرابع على التوالي.

وهذا اللقب الثامن لماركيز البالغ عمره 26 عاما في سباقات الجائزة الكبرى إذ نال أيضا لقب فئة 125 سنتيمترا مكعبا (تعرف الآن باسم الفئة الثالثة) في 2010 إضافة إلى لقب الفئة الثانية في 2012.

رويترز