هولندا تنوي تغيير اسمها.. لماذا؟

الأحد, 6 تشرين الأول 2019 الساعة 13:01 | مجتمع, أخبار المجتمع

هولندا تنوي تغيير اسمها.. لماذا؟

جهينة نيوز

قررت الحكومة الهولندية تغيير اسم البلد والامتناع عن استخدام تسمية "هولندا" نظرا للصورة السيئة التي باتت مقترنة في الأذهان بهذه التسمية وفقا لبوابة "Adformatie".

وذكرت بوابة "Adformatie" اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرار السلطات تحديث البلد، وأن التسمية الحالية تقترن في أذهان السياح بالمخدرات وبحي أمستردام المعروف بالفوانيس الحمراء.

وأوضحت البوابة أن السلطات الهولندية تنوي الترويج للتسمية الجديدة (لم تعلن حتى الآن) في المحافل الدولية مثل مسابقة "يوروفيجن-2020"، وكذلك عن طريق منتخب كرة القدم.

المصدر: نوفوستي


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