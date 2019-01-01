600 مخالفة في أسبوعين وملاحقة لمحطات الوقود والأفران في ريف دمشق

جهينة نيوز:

شهدت أسواق ريف دمشق حملات رقابية موسعة ومكثفة خلال الأسبوعين الماضيين وذلك وفق توجيهات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والقيام بجولات مستمرة, وبمشاركة الفعاليات التجارية والصناعية والمنظمات الحزبية, وفعاليات المجتمع الأهلي, وذلك بقصد ضبط الأسواق, ومراقبة حركة السلع وأسعارها, وخاصة المواد الأساسية المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطن اليومية, التي شهدت ارتفاعات متكررة خلال الفترة المذكورة, إضافة إلى ضبط عمليات الغش والتدليس التي تتم من قبل بعض الفعاليات التجارية, هذا ما أكده المهندس لؤي سالم مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لصحيفة تشرين أنه تم تنظيم دوريات متخصصة تضم إلى جانب عناصر الحماية, ممثلين من فعاليات شعبية وحزبية وغيرها, مهمتها تفقد الأسواق, ومكافحة عمليات الغش وقمع المخالفات بالطرق القانونية, وهذه الحملات جاءت تلبية لشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار في أسواق المدينة.

وأضاف سالم أن الجولات الرقابية خلال الأسبوعين الماضيين أثمرت عن تسجيل حوالي 600 مخالفة تموينية, تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق مرتكبيها وفق القانون الخاص بحماية الأسواق والمستهلكين, ومعظم هذه المخالفات شملت فعاليات اقتصادية وتجارية, من محلات السمانة والخضر والأدوات المنزلية, والمطاعم والمعجنات, وموزعي المواد الغذائية والمازوت والمخابز وغيرها من الفعاليات الموجودة في أسواق المدينة, حيث تركز معظم الضبوط التموينية في عدم إبراز فواتير الشراء وحيازة فواتير غير نظامية, ووصل عدد مخالفيها لأكثر من 140 مخالفاً وحوالي 26 ضبطاً بحق محطات الوقود وموزعي المازوت وذلك للنقص بالكيل والتلاعب بالأختام الرصاصية, والبيع بسعر زائد وحوالي 300 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار, ناهيك بضبوط تموينية نظمت بحق أصحاب المخابز التموينية بمخالفة نقص الوزن واحتكار مادة الدقيق التمويني, وضبوط بحيازة مواد منتهية الصلاحية, ومواد مجهولة المصدر وغيرها من المواد التي تمت مراقبتها خلال الجولات المذكورة, ولاسيما لجهة التعامل بالمواد الغذائية, وخاصة الألبان والأجبان والكونسروة, والزيوت وغيرها من المواد الغذائية.

وأكد سالم أن العمل الرقابي على الأسواق مستمر, وبالوتيرة والمشاركة الشعبية نفسها لضبط الأسعار وانسياب المواد والسلع الأساسية ذات الحاجة اليومية للمواطن .