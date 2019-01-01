إيران تعلن إعادة فتح معبر "خسروي" مع العراق اليوم

الأحد, 6 تشرين الأول 2019 الساعة 10:23 | سياسة, عالمي

إيران تعلن إعادة فتح معبر

جهينة نيوز:

أعلن رئيس هيئة الأربعين محمدي فر، أنه سيتم إعادة فتح معبر خسروي اليوم الأحد، وفقا لوكالة الاذاعة والتلفزيون الايرانية.

وقال فر: "بعد التنسيق مع الجانب العراقي والمشاورات التي حدثت بين الجانب الإيراني والعراقي تم التوصل إلى قرار إعادة فتح معبر خسروي أمام زوار الأربعين في العراق".

وكانت السلطات الإيرانية أغلقت معبر خسروي بين إيران والعراق إثر الاضطرابات الأمنية التي وقعت في المدن العراقية وأغلق بطلب من الجانب العراقي

وتتوقع إيران أن يشارك نحو 3 ملايين ونصف مليون إيراني في مراسم زيارة الأربعين المقررة في 20 تشرين الأول الحالي.


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