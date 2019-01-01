دراسة لتوزيع أسطوانة غاز إضافية "غير مدعومة".. وفي درعا توصيل الاسطوانة الى المنزل مباشرة!

جهينة نيوز:

أكد نائل علاف مدير الغاز في دمشق وريفها لصحيفة «تشرين» على توافر مادة الغاز ضمن الكميات المطلوبة وزيادة الطلب تمت تغطيتها بشكل مستمر.

وتحدث عن دراسة تقوم بها شركة محروقات لتأمين الغاز وفق آلية تتمثل بأسطوانة غاز مدعومة على البطاقة الذكية كل 23 يوماً، وأخرى غير مدعومة وغير تراكمية شهرياً وبسعر غير مدعوم، في هذا الإطار تم توزيع 13 سيارة غاز يومياً في أحياء دمشق التي لايوجد فيها موزعون معتمدون.

وعن بعض التجاوزات أضاف علاف: كان يتم توزيع أسطوانات الغاز بنسبة 50% على البطاقة العائلية و50% على البطاقة الذكية، في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة، ما دفع بعض ضعاف النفوس من الموزعين إلى استغلال التوزيع على البطاقة العائلية بسعر 5000 ليرة، الأمر الذي تم تلافيه لاحقاً والتعامل معه من قبل مديرية التموين مباشرة، لأن وزارة النفط تقوم بتأمين المادة وتوزيعها للمواطنين وليس مراقبة الأسعار.

أما عن معاناة الموزعين في مراكز التعبئة فأكد علاف أن توزيع الأسطوانات على الموزعين يتم ضمن الدور، إضافة للتوزيع على المعتمدين بآلية محددة للمناطق ذات الحاجة الأكبر، ويتم ضبط هذه العملية بالتنسيق مع المعنيين من المكتب التنفيذي في المحافظة ورؤساء البلديات والمخاتير والفرق الحزبية.

من جهتها قررت اللجنة الفرعية للمحروقات بدرعا اتباع طريقة جديدة لتوزيع الغاز المنزلي في أحياء المدينة عبر إيصال الاسطوانات إلى منازل المواطنين بشكل مباشر وذلك لمنع احتكار واسغلال المعتمدين لحاجة المواطنين لها.

وأشار محمد فوزي المسالمة عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات وعضو لجنة المحروقات الفرعية مسؤول التوزيع بالمدينة إلى أن هذا الإجراء الجديد جاء بعد حصول بعض الاختناقات في أحياء المدينة في ظل نقص الكمية الواردة للمحافظة وتراجع أعداد المنتجة في وحدة الغاز، حيث تم اتخاذ قرار بإيصال المخصصات من الاسطوانات إلى المواطنين مباشرة وإلغاء حلقة المعتمدين وبالسعر الرسمي المحدد وبموجب البطاقة الذكية وفق جداول وأدوار نظامية تنظمها لجان الأحياء..

وأوضح المهندس حسن السعيد مدير فرع (المحروقات) حسب صخيفة الثورة أن مادة الغاز يتم تسليمها للبلديات وبدورها تنظم عملية التوزيع وفق أدوار وجداول معتمدة من لجان الأحياء ولجان التوزيع في كل حي. مشيراً إلى أن الطريقة الجديدة الخاصة بمدينة درعا تتلخص في إيصال الاسطوانة إلى منازل المواطنين مباشرة وفق أدوار يتم تنظيمها بالتعاون ما بين لجان الأحياء ومجلس المدينة والأيام القادمة ستشهد انفراجاً وسيغطي الإنتاج احتياجات المواطنين موضحاً أن عمليات توزيع مازوت التدفئة تتم بشكل منظم وفق جداول وادوار يقوم بتنظيمها مجالس المدن والبلدات ولجان الأحياء وتم توزيع المادة بجميع مناطق المحافظة.