توقعات الأبراج ليوم الأحد 6 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٦/ ١٠: شخص ساحر محبوب يتمتع بذوق رفيع، انيق وذوقه الجمالي رفيع يجعله من اكثر الناس تميزا، ينجذب بطبعه للعمل بعالم الموضة او الموسيقى نظرا لكونه شخص خلاقا وعاشقا للفن والجمال، تمتلك حنكة مالية تسمح لك بالتعامل مع المبالغ الطائلة بسهولة، علاقاته العاطفية جوهرية بالنسبة له، مشكلته مغازلة الناس حتى لو لم يعنوا له شيئا، يتمتع بدهاء حاد كما انه ذو مواهب، يعشق الوقوف في النقاشات مع الطرف المعاكس،تغييرات رئيسية إذا كنت موظفا قد تتقاعد، فرصة للارتباط، فرصة لتحسين وضع وقطع طريق الوهم، القرار النهائي لك، قضية قانونية لها تشعب قانوني تتوصل لتسوية وفوز بالمعركة، ميراث او مرافقة مريض

الحمل: الضغط يخف عنك، امل جديد، الامور تتغير، مصالحات للمتخاصمين، الاجواء فيها امال جديدة، تسهل خطواتك، تنفرج، نهار يحمل مفاجآت سعيدة، انتبه للعاطفة لان الاجواء كلها صداقات ولقاءات واجتماعات

الثور: تركز على التعامل مع الامور المالية، تصحح خطأ، تسمع خبر ضمن الاجواء الايجابية التي تعيشها، مسموح لك بطرق الابواب، انتبه قد تجد نفسك محتار بشأن عمل خاص بك، لست مطمئنا، عمل كثير مع الغرباء

الجوزاء: مرتاح للتطورات، بداية جديدة على صعيد شخصي، ربما تناضل من أجل قضية حق، يوم للقاءات الاستثنائية والحظوظ، انهاء وضع كان صعبا تتكيف مع الظروف المتغيرة، مطلوب التوازن

السرطان: احتمال تثير نقاشات تجعلك تغضب او تواجه انقلاب على صعيد وضعك المادي، تتراج الحظوظ او تضطر لاعادة النظر بالانتظار، تشعر بأن الاخرين لا يقدرون عملك، الاضواء مسلطة على امورك المالية والعقود والاتفاقيات، مرافقة مريض او قصة استشفائية تظهر عندك

الاسد: تواجه اوضاع. حاول تجميع قواك وشجاعتك وليكن حدسك قادر على فهم الامور بدون كلام، انتبه حتى لادراكك، ممنوع الجدال مع الشريك او الحبيب، لا تبتعد عنه كثيرا قد تتحسن التمور وتشعر باجواء ايجابية مع الحذر على صعيد شخصي ومادي

العذراء: اعتمد الحذر، فترة مربكة تحتاج لضبط النفس، قد ترتكب خطأ بحكمك على الأمور، خفف تسلط، فترة فيها عمل كثير لا تترك تراكم الأعمال يؤثر عليك، نهار ضاغط بالواجبات والأعمال، فترة فيها عمل كثير وتنازلات

الميزان: تعيد النظر وتكون مسيطر على الوضع، مهما كان الظرف القرار لك والامر، مفاجآت وتزول بعض التعقيدات وتربح قضية وتنتصر على وضع ما، تنتظرك ايام سعيدة، الاجواء رومنسية لشم الهواء والرحلات، لا تنس الجهد يدفع للتقدم، ممنوع التشاؤم

العقرب: فترة تتحدث عن تحضيرات وأوضاع مالية، تعزز من مشاريعك، نهارك معقد، اضطراب عائلي او شخصي، تحتج على موقف ويعترضك بعض المحيطين، تشعر بهوة بينك وبين الشريك العاطفي، اجواء عاصفة، اسأل قلبك فهو خير دليل لك، لا تتردد بطلب المساعدة

القوس: مناخك يتحسن، دعوة واطمئنان وتسهيل لأمورك، قادر على الاقناع والمفاوضة، تفاوض بسلام وسحرك الجميل، الجميع يطلب حضورك، غني وتلاقي الصدى، لقاءات، جيران اخوة واخوات، اوقات سعيدة، رحلات قصيرة او فسحة هوائية

الجدي: مشروع مالي تناغم مع العائلة، يبتعد عنك الاصدقاء المزيفون حتى تجد مخرج مطلوب وتحقق انتصار، لان القترة فيها معاكسات فلكية، تعكر مزاجك وتكون ضحية خداع اصدقاء، يجب ان تكون ثقتك بالمال اساسية

الدلو: تراهن على جديد وتتسع افاقك، يغمرك المقربون بالعاطفة، تستقيم امورك تدريجيا، تتخلص من الفترة السابية والاجواء السابية التي كانت باليومين الماضيؤن، يومان فيهما نقاشات مفيدة وتستعيد نشاطك.

الحوت: تعاني من نزاع مهني يتعلق بجهة نافذة مما يضطرك للتنازل، تصرف بطريقة عشوائية وانتبه من انتقادات واتهامات باطلة وكلام جارح، تحلا بطولة البال ولا تنس انك ستكون ضمن قول مأثور" اعظم الجهل معاداة القادر ومصادقة الفاجر والثقة بالغادر، انتبه من الغدر والمحيطين بك