ظهور جسم مشتعل في سماء تشيلي و العلماء : ليس نيزكاً

جهينة نيوز:

أوضح العلماء أن الجسم المشتعل الذي ظهر في سماء دولة نشيلي ليس نيزكا، ما أثار حالة من الغموض والاندهاش

وحقق العلماء في الأمر، وحصول على عينات، بعد إبلاغ العديد من المواطنين عن ظهور جسم طائر مجهول الهوية في السماء. وأشار العلماء إلى أنهم لم يعثروا على أي بقايا أو آثار أو أدلة على أن الجسم نيزك.

وتسبب سقوط هذا الجسم الغريب، في بعض الآثار، حيث تسبب في إحراق أوراق الأشجار في عدد من المواقع، كما أكد السكان أنهم لم يسمعوا أي ضوضاء مرتبطة بسقوط الجسم الغريب.

وأوضح العلماء أنهم سيواصلون تحليل عينات التربة وإصدار تقرير أكثر وضوحا وبه تفاصيل أكثر خلال الأسابيع المقبلة.