قيادة عمليات بغداد تعتقل أشخاصاً خططوا لإحداث فوضى خلال المظاهرات

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد اعتقال عدد من الأشخاص في صفوف المتظاهرين خططوا لإحداث فوضى وكانوا يحملون زجاجات حارقة خلال المظاهرات الأخيرة مؤكدة أن “الأمن في بغداد مسيطر عليه”.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي قوله في مؤتمر صحفي: “تم اعتقال أشخاص في صفوف المتظاهرين يحملون زجاجات حارقة” مضيفاً “إن القوات الأمنية حاولت اعتقال قناص كان يستهدف المتظاهرين إلا أنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة”.

وشدد الربيعي على أن “الأمن في بغداد مسيطر عليه ولا يجب أن تكون هناك فوضى” داعياً المتظاهرين إلى “ضبط النفس وحماية مؤسسات الدولة”.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت أمس مقتل أربعة أشخاص بينهم اثنان من القوات الأمنية برصاص قناصين مجهولين في بغداد.

إلى ذلك التقى رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم مع عدد من ممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني إن “الحلبوسي بحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقاً للقانون”.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية خروج مظاهرات متفرقة تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل بينما دعا المسؤولون العراقيون إلى حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف والحفاظ على سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية.