ميسي "ممنوع" من الدخول إلى بريطانيا.. والسبب؟

جهينة نيوز

يواجه قائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي بعض المشكلات المتعقلة بالسفر إلى بريطانيا حال انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

ووفق ما نشرته صحيفة "أتليتك" الإنجليزية، فإن ميسي (32 عامًا) قد يكون ممنوعًا من دخول بريطانيا إذا ما انفصلت بشكل رسمي عن الاتحاد الأوروبي فيما أسمته مشكلات تتعلق بالإدانة الجنائية.

ونقلت الصحفية تصريحات المحامي الشهير، أندرو أوسبورن، وهو مختص في الهجرة بشركة "لويس سيليكن"، إذ حذّر من عواقب وخيمة ضد اللاعب مستقبلًا، وبشكل عام ضد بعض نجوم الكرة الكبار.

يشارك في الوقت الحالي 4 فرق إنجليزية في مسابقة دوري أبطال أوروبا ويسير جميعهم بشكل جيد نحو التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة، وهو ما يزيد فرضية وقوع برشلونة ضد أحدهم بالقرعة، التي تعفيه من مواجهة فريقًا من نفس البلد أو نفس المجموعة.

وإذ ما وقع النادي الكاتالوني ضد أحد الفرق الأنجليزية المشاركة بالبطولة فإن ثمة مشكلات قد تمنع دخول ميسي من الأراضي الإنجليزية لخوض المباريات، والسبب هو الإدانة الجنائية.

وقال أوسبورن في مقابلة خاصة مع أتليتك إن الشركة تدرب العديد من محاميها بالفعل على مواجهة أخطار عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانعكاس ذلك على اللاعبين والأندية التي ستدخل إلى البلاد.

"هناك نقطة محددة حيال المباريات الأوروبية، إن كنت من قاطني دول الاتحاد الأوروبي ولديك إدانة جنائية فيمكنك السفر إلى بريطانيا طالما لا تُشكّل تهديدًا للأمن القومي"، هكذا بدأ أوسبورن حديثه.

وأكمل "لكن إن لم تكن مواطنًا في دول الاتحاد الأوروبي وتمت إدانتك أو فرض عقوبة السجن حتى وإن عُلقّت بعد ذلك، فإنك محظور من القدوم إلى البلاد".

وأردف حيال ميسي الذي اتهم قبلًا في قضايا تهرب ضريبي، ومدى تأثير ذلك على دخوله البلاد باعتبارها إدانة جنائية بشكل رسمي..

"هناك عددًا من لاعبي النخبة في كرة القدم أدينوا في قضايا تهرب ضريبي، ليس عليهم القلق إن كان بحوذتهم جواز سفر أوروبي".

وأردف "لكن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنه من المحتمل أن يُمنعوا من دخول البلاد، نقطة البداية هنا هو أن أي لاعب أُدين بأي نوع من عقوبة السجن -وإن تم تعليقها- فسيُحظر دخوله".

واختتم "قد يُخل ذلك بنظام بدوري أبطال أوروبا، خاصة وإن عُقِدَ النهائي في إنجلترا مستقبلًا حيال اللاعبين المحتمل منعهم من دخول البلاد.. على الأندية اتخاذ خطوات بهذا الصدد".