مبابي يغيب عن لقاء أنجيه ومشاركته مع فرنسا مهددة

جهينة نيوز

أعلن مدرب باريس سان جيرمان توماس توخل امس الجمعة أن نجم النادي الباريسي كيليان مبابي سيغيب عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد أنجيه، قبل أيام من معسكر المنتخب الفرنسي استعدادا لتصفيات كأس أوروبا 2020.

وقال المدرب الألماني في حديث لتلفزيون النادي الباريسي "لن يتمكن كيليان من اللعب غدا (ضد أنجيه). لم يتعرض مجددا للإصابة ولم ينتكس، لكن الندبة (جراء الإصابة السابقة) والعصب قريبان جدا من بعضهما ولدينا رد فعل غير مريح يتوجب معالجته".

وعاد بطل مونديال روسيا 2018 إلى الفريق الباريسي الجمعة بعد إصابة عضلية في الفخذ أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، وشارك كبديل ضد بوردو (1-صفر) في الدوري المحلي وغلطة سراي التركي (1-صفر) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وغاب مبابي الذي أصيب أمام تولوز (4-صفر) في 25 آب الماضي ضمن منافسات الدوري المحلي، عن خمس مباريات، منها المباراة الافتتاحية لدوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بثلاثية نظيفة.

لكن ابن العشرين عاما لم يهنأ طويلا بالعودة، وأصبح هناك شك حول مشاركته مع أبطال العالم في مباراتي التصفيات ضد إيسلندا وتركيا في 11 و 14 تشرين الأول تواليا.

وأفاد توخل امس الجمعة بأنه لم يتحدث مع مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان بشأن مبابي، مضيفا "يجب أن نخضعه للمزيد من العلاج. يشعر بالانزعاج حين يلعب. علينا أن نعالج هذا الأمر ونحتاج الى الوقت".

المصدر: bein sport