شركة تشغيل القطارات بهونغ كونغ تعلق كافة خدماتها بسبب عمليات تخريب "خبيثة"

السبت, 5 تشرين الأول 2019 الساعة 09:53 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

شركة تشغيل القطارات بهونغ كونغ تعلق كافة خدماتها بسبب عمليات تخريب

جهينة نيوز:

أعلنت شركة إم. تي. أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونغ كونغ تعليق كل الخدمات اليوم السبت بسبب ما وصفته بعمليات "تخريب خبيثة".

يأتي إعلان الشركة في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات عنيفة عبر تلك المدينة التي تحكمها الصين عقب إعلان الحكومة حالة الطوارئ، بحسب "رويترز".

وقالت الشركة إنها تدين بشدة كل التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة للمحتجين الذين هاجموا موظفي السكك الحديدية وخربوا مرافقها.

وتأتي هذه الخطوة بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة والتي أدت إلى سقوط هونغ كونغ في براثن أسوأ أزمة سياسية لها منذ عشرات السنين.


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