التربية: قرار إلغاء الاستثناءات الوزارية الممنوحة لقبول الطلبة في المدارس الخاصة يصب في مصلحة الطلاب!

جهينة نيوز:

بيّن غسان اللحام مدير تربية دمشق أنه ضمن خطة المديرية ترميم المدارس المتضررة في دمشق- تم إصلاح 118 مدرسة ما بين تأهيل بسيط ومتوسط كما شمل التأهيل مدرسة ام عطية الإنصارية والفقهاء الصالحين ومدارس المناطق التي كانت مراكز إيواء.

وفيما يتعلق بقرار وزارة التربية بإلغاء كل الاستثناءات الوزارية الممنوحة لقبول الطلبة والتلاميذ في المدارس الخاصة زيادة على العدد المحدد بيّن اللحام لصحيفة تشرين أن هؤلاء لا يتجاوز عددهم 5 بالمئة والهدف من هذا القرار هو منع الاستثناءات وإلزام المدارس الخاصة بالعدد المحدد لكل مدرسة وحسب قدرتها الاستيعابية وأن القرار يصب أولاً وأخيراً في مصلحة الطلاب لأن الكثافة الطلابية في الشعبة الواحدة تؤثر في جودة التعليم وسيتم تحويل الفائض إلى المدارس الحكومية حسب الصفوف والمراحل الدراسية ويستثنى أبناء الشهداء ومصابو الحرب من أحكام هذا التعميم.

من جهته وائل محمد مدير التعليم الخاص في وزارة التربية أوضح أن التعميم الصادر من الوزارة والموجه للمديريات يخص عمل 450 مدرسة خاصة، وهذا التعميم يأتي ضمن الإجراءات المتخذة لإلغاء الاستثناءات، بما فيها التعليم الخاص والمؤسسات التعليمية الخاصة, لافتاً إلى أنه يحق لوزير التربية تكليف مديري التربية بـ5 مقاعد استثناء في كل شعبة صفية في المدارس التعليمية الخاصة، أي بمعدل 5 استثناءات.