توقعات الأبراج ليوم السبت 5 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٥/ ١٠: مهذب لبق يحب الكمال والمجاملات، ديبلوسي تظهر قدرة على تهدئة الناس في أثناء العمل تساعدك في مجال عمل تختاره، تهمه العدالة والمساواة بين الجميع، موضوع وعقلاني مما يساعده كقاضي او محامي او مفاوض، تشعر بالسعادة عندما تعبر عن معتقداتك بشكل صريح، الفترة القادمة تجتاز مرحلة بنجاح، سنة فيها رحلات وانفراجات، للبعض حياة اجتماعية وللبعض اتباط، للبعض ولادة طفل، للبعض نقلة تحسن او مكاسب اوشهرة او نقلة عقار او ميراث

الحمل: نهارك يحمل لك تحديات على صعيد عمل، ركز على علاقاتك مع المسؤولين عنك، اتتبه لا تصدق وعود ولا تتكل على المعلومات، لا تاخذ قرار، احتمال انتقادات، كن نفسك بدون قناع، اثبت جدارتك في العمل، حاول ان تنجح، عمل كثير ينتظرك، توتر كثير

الثور: بانتقال القمر للجدي تعيش اوقات مميزة، جميع قضايا نهارك، تجارة ومال، تسجل بداية جديدة، تسمع اخبار من بعيد، او تسمع بعرض عمل يكون لك نصيب به، كلامك من جيد، تمضي ورقة قانون، تتحرر من قيود مفروضة، مسؤولياتك للحركة والاتصالات

الجوزاء: مشغول بإعادة تنظيم الامور المالية، اتبع برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، تشعر على نفسك بالتغيير في تعويض او سداد ديون او برنامج ادخار او جمعية، الحلول ضمن الاطر الممتازة دون ان تسحب البساط من تحت اقدام الاخرين، ابتعد عن الاشياء الغامضة، احتمال يزيد الوهم عندك، فواتير واستحقاقات ومرافقة مريض

السرطان: تركز على الشراكة، لا ترمي الانتقادات بصورة عشوائية، لطف الجو، يخبئ لك هذا النهار جدالات او عرقلات او تأخذ وتعطي، تسلح بالأمل، خفف حساسية، يوم مناسب للعلاقات والشراكات، ركز على التغييرات التي تحدث من الشراكة، كن حذر كونك تغير من ساعة لساعة

الاسد: حاول ان تصحو باكرا لانم نهارك يبدأ بتراكم العمل عليك، ويبدأ تراجع العمل لذلك لا تؤجل ولا تماطل ولا تغفل عن المواضيع التي تحبها، رتب نشاطاتك المختلفة على وجه الخصوص، اوقات تطلب فيها عون الاخرين، تجنب السهر والارهاق وانتبه لصحتك، لا احد ياخذ العمل عنك لان نهارك متعب

العذراء: نهار جميل لتخرج من المنزل وتلتقي بالأحبة، تستفيد من اخبار محلية تروق لك، استعد لنبأ يسعدك ويقلب حياتك راسا على عقب، اعمال جديدة تطرق بابك، تزول بعض الغيوم التي تعكر حياتك، تعمل لقاءات مسلية ومميزة مع الاولاد، للبعض اهتمام بجمالية البيت، نهار اجتماعي واعد ومحظوظ وفيه حلول

الميزان: نهارك فيه تركيز على القضايا العائلية المنزلية، اعطال تطرأ فجأة تسبب لك الازعاج، لا تلقي اللوم على أحد حتى لا تصطدم بمواقف متشددة، لا تتفاجأ بوقوف اشخاص مقربين وراء ما يصادفك من عراقيل، تضطر اتخاذ قرار يدخلك في دوامة، تفهم الوضع وحاول قطع الطريق لاي محاولة فاشلة، حاول عمل جو حميمي

العقرب: نهارك كله حركة، تبحث حتى تتحررمن قيود، نهار يساعدك على توجه جديد وموقف تأخذه من محيطك مما يدل على انك بفترة صاخبة، تفكر بسفرة قصيرة، انتبه قد تكون الامور موضوعية، للبعض تلبية دعوة اجتماعية، تعمل لقاء مهم، تنقلات ممتعة وعلاقات تؤدي الى حركة

القوس: ركز على الاهتمامات المالية، تحصل على فرصة مالية على الطريق، تحتاج للكثير من الجهود لذلك، تسعى لخبرية حتى تلتقط فرصة، او فرصة نجاح معنوية، الاموال تقف بالمرصاد لك، انتبه لا تفتح المجال للمغرضين، تصرف بتكتم حتى تنهي اعمالك، خبر سار وارباح ومكاسب، نهار للمال ويوم ناجح قادر على التقدم

الجدي: القمر ببرجك، شعرت بالتحسن على صعيد نفسي وجسدي، تزداد رغبتك بمتابعة اعمالك العالقة وتشعر بحيوية اجتماعية، تتألق بين الاصدقاء وتصلح بعض الاخطاء حتى تتصاعد شعبيتك، تعزز الاتصال بالاخرين، قد تربح اكبر طاقة ممكنة، تستطيع تغيير شيء بمظهرك الخارجي، تسيطر على زمام الامور

الدلو: تشعر بضغط عام وتأثيرات تجعلك قوي، تماشي أشخاص منغلقين، حاول التحدث اكثر مما تسمع، امر من الماضي يطرأ ويعكر صفو حياتك وتقع في مازق عاطفي، لا تستغل العرقلات وتتباكى وتستسلم للاحباط، ظرف صعب يحالفك الحظ فيه، تحتاج لطولة البال

الحوت: حضورك مرغوب بالدعوات مرغوبة، شيء منتظر وغير منتظر، رغبة باكتشاف وجوه جديدة، تعطي البعض منها اهمية، احتمال تلعب ورقة مصالحة، نهار مدعوم ومميز ويحمل لك مهمة جديدة توكل اليك، تشعر بتقدير الاصدقاء وتلتقي بهم، اصدقاء دعوات شلل، معارف جديدة او قديمة تلتقي بها